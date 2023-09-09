مسابقات تقليدية في ذكرى وفاة أرطغرل في بيلجيك التركية

احتضنت ولاية بيلجيك وسط تركيا مسابقات تقليدية في إطار فعاليات الذكرى 742 لوفاة الأمير أرطغرل بن سليمان شاه، والد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

وأقيمت السبت، مسابقات للرياضات التقليدية التركية، مثل المصارعة وركوب الخيل والرمي في قضاء سوغوت الذي يضم ضريح الأمير أرطغرل في بيلجيك.

وشهدت المسابقات مشاركة واسعة من المواطنين الأتراك، ومن المتوقع أن تقام فعاليات متنوعة أخرى في نفس الإطار، غدا الأحد.

وأرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).