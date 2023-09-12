الصناعات الدفاعية التركية حاضرة بقوة في معرض "DSEI" بلندن

شاركت نحو 30 شركة تركية في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (DSEI 2023)، الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن، ويعد من أهم الفعاليات وأكبرها عالميا في مجاله.

وانطلقت فعاليات المعرض بنسخته الـ 22، والذي يُنظم مرة كل عامين، اليوم الثلاثاء، على أن يستمر لـ 3 أيام، لغاية 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويستقطب المعرض الموردين ومندوبي الصناعة وممثلي الحكومات والقوات الدفاعية من دول عديدة في العالم.

وأجرى سفير تركيا لدى لندن، عثمان كوراي أرطاش، جولة في أرجاء المعرض زار خلالها أجنحة شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وفي تصريحات أدلى بها، قال أرطاش إن المعرض يشارك فيه نحو 30 شركة تركية، في مقدمتها "أسيلسان" و "هافيلسان".

وأشار السفير إلى العلاقات القوية بين تركيا وبريطانيا في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى محادثات جارية حول مشاريع صغيرة وكبيرة من شأنها تعزيز صادرات بلاده وقوتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكر أرطاش أن نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية في تركيا تجاوزت 80 بالمئة.