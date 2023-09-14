افتتاح ثالث أكبر معرض للأواني المنزلية عالمياً في إسطنبول

افتتح في مدينة المعارض بإسطنبول، الخميس، معرض "زوشكس" لأدوات المطبخ والمنزل بنسخته الـ 33، بدعم من جمعية مصنعي الأواني المنزلية في تركيا.

المعرض الذي يعد الثالث عالميا والثاني أوروبيا في مجاله من حيث الحجم، من المنتظر أن يحتضن 45 ألف شخص و1200 علامة تجارية من أكثر من 150 دولة.

وقال رئيس جمعية مصنعي الأواني المنزلية في تركيا مسعود أوكسوز، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، إن القطاع حقق عام 2022 فائضا في التجارة الخارجية قدره 4.65 مليارات دولار من خلال استيراد ما قيمته 1.47 مليار دولار مقابل إجمالي صادرات بلغت 6.12 مليارات دولار.

وأشار أوكسوز إلة أن عبارة "صنع في تركيا" باتت علامة تجارية مرغوبة في العديد من الأسواق العالمية.

وبيّن أن الشركات التركية العاملة في قطاع الأواني المنزلية وأدوات المطبخ بلغت مستوى رفيعا من حيث الجودة والخدمة.

ولفت رئيس جمعية مصنعي الأواني المنزلية في تركيا أنهم يتوقعون تحقيق حجم أعمال من خلال المعرض يصل إلى 2 مليار دولار على الأقل.

وشدد على أن هدفهم يتمثل في جعل تركيا من بين أكبر 5 مصدرين للأواني المنزلية في العالم.

ويختتم المعرض، المقام في مدينة المعارض "توياب"، فعالياته الأحد المقبل.