أمينة أردوغان تدعو العالم للتطوع في مبادرة "صفر نفايات"

دعت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الثلاثاء، العالم أجمع للتطوع من أجل مبادرة صفر نفايات.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية "نحو حركة صفر نفايات عالمية"، أقيمت بالبيت التركي في نيويورك بمشاركة زوجات رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومسؤولين من الأمم المتحدة ورئيس بلدية نيويورك أريك أدامز.

وقالت أمينة أردوغان: "أدعو الأسرة البشرية إلى أن تكون جزءاً من التغيير اليوم، وليس غداً، من خلال التوقيع على إعلان النوايا الحسنة لصفر نفايات".

وأضافت عقيلة الرئيس التركي: "أصبحت عتبة أزمة المناخ على أعتابنا، ويتعين علينا اليوم أن نترك الكلام والتقييم خلفنا وأن ننفذ خطط العمل الطارئة".

وشهدت الفعالية توقيع عقيلات زعماء سورينام والبوسنة والهرسك والسيشل وصربيا وبلغاريا وليوانيا وزمبابوي وسيراليون على بيان النوايا الحسنة لصفر نفايات، ليصبحوا متطوعات في المبادرة.

وفي سياق متصل، التقت أمينة أردوغان بأعضاء المجلس الاستشاري للأمم المتحدة رفيع المستوى للشخصيات المعنية بمبادرة "صفر نفايات"، الذي تترأسه، خلال مأدبة طعام في نيويورك.

وأقيمت المأدبة في البيت التركي، حيث أعربت عقيلة الرئيس التركي عن سرورها بلقاء أعضاء المجلس الاستشاري.

وشهدت المأدبة مناقشة عدة قضايا منها التأكيد على الاستدامة من خلال تغيير عادات الاستهلاك، والتركيز على الحلول القائمة على إعادة التدوير، والمبادرات الوطنية لصفر نفايات وتبادل المعلومات مع بلدان وقطاعات مختلفة.

والاثنين، وضع الرئيس أردوغان أول توقيع على بيان النوايا الحسنة العالمي لـ"مشروع صفر نفايات"، الذي ترعاه عقيلته أمينة أردوغان، ليصبح أول متطوع فيه.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 35 بالمئة في 2023، و60 بالمئة في 2030.