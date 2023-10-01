السيارة التركية الطائرة "إيركار" تعرض في مهرجان "تكنوفسيت"

عرضت شركة "Softtech" التركية سيارتها الطائرة إيركار "AirCar" في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في إزمير، غربي تركيا.

وأوضح مسؤول الشركة مهندس البرمجيات محمد طوران للأناضول الأحد، أن السيارة الطائرة تزن حوالي 450 كيلو غراما ويمكن أن تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

وذكر طوران أن الشركة بدأت العمل على مشروع السيارة الطائرة منذ 3 سنوات، وأن استخدام السيارة سيكون متاحا في عام 2025 بعد الحصول على تصريح الطيران.

وأشار إلى أن الرحلات التجريبية التي أجرتها الشركة وصلت إلى حوالي 100 رحلة وعلى ارتفاع يتراوح ما بين 30-40 متراً ولمدة 15 دقيقة.

ولقي عرض السيارة الطائرة اهتماما كبيرا من الزوار الذين التقطوا معها الصور التذكارية وتفقدوا السيارة عن كثب.

وانطلق في ولاية إزمير غربي تركيا، الأربعاء، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ويختتم فعالياته الأحد.

وينظم المهرجان بمشاركة 121 جهة بينها وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وشركات إعلامية، وتشارك فيه الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.