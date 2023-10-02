مهرجان "تكنوفيست إزمير" يستقبل مليوناً و100 ألف زائر

بلغ عدد زوار مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي استمر لـ 5 أيام في مطار تشيغلي بولاية إزمير غربي تركيا، واختتم أمس الأحد، مليوناً و100 ألف زائر.

وأعرب الحساب الرسمي لمهرجان تكنوفيست على مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكره لكافة الزوار الذين حضروا المهرجان.

كما ذكر المدير العام لشركة بايكار، للصناعات الدفاعية التركية خلوق بيرقدار، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ عدد زوار مهرجان تكنوفيست هذا العام في إسطنبول ثم أنقرة ثم إزمير، بلغ 4.6 ملايين شخص.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الاختتام، قال رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست" سلجوق بيرقدار، إن النسخ الـ 9 للمهرجان احتضنت مليوني شاباً تنافسوا بمشاريعهم.

وأشار بيرقدار إلى زيارة أكثر من 9 ملايين شخص للمهرجان بنسخه الـ 9، ابتداء من نسخته الأولى في 2018.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر إن تركيا لن تتخلى عن حملتها في التكنولوجيا الوطنية.

ولفت أنه يرى كل زائر للمهرجان فرداً في الحملة التكنولوجية الوطنية التي يرعاها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويلعب مهرجان "تكنوفيست" دوراً هاماً في دفع عجلة التكنولوجيا بتركيا إلى الأمام، بمساهمة عدد كبير من المؤسسات التركية، وأقيمت نسخ 2018 و2019 و2021 بمدينة إسطنبول وعام 2020 بولاية غازي عنتاب وأقيمت نسختين في 2022 بولاية صامسون وفي العاصمة الأذربيجانية باكو.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

وبمناسبة مئوية تأسيس الجمهورية التركي هذا العام نُظم المهرجان في ثلاث مدن تركية هي إسطنبول بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار، وأنقرة بين 30 أغسطس/آب و3 سبتمبر/أيلول وإزمير بين 27 سبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/تشرين الأول.