سفير الإمارات لدى تركيا: لا يمكن حل آثار تغير المناخ دون اعتماد نهج عالمي

قال السفير الإماراتي لدى تركيا سعيد ثاني حارب الظاهري إن "حجم تغير المناخ العالمي وآثاره على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، لا يمكن حله دون اعتماد نهج عالمي".

جاء ذلك خلال اجتماع "قمة تركيا قبل مؤتمر كوب 28" (COP28) الذي عقده السفير الإماراتي في مدينة إسطنبول، الخميس، بشأن الجهود المشتركة لحماية البيئة والحد من مخاطر تغير المناخ، والتي ستكون على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وأضاف الظاهري، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أنهم يعتبرون هذا المؤتمر فرصة لتسريع الجهود العالمية للقضاء على آثار تغير المناخ والتحضير للتقييم العالمي الأول لمؤتمر باريس للمناخ "COP21"، من خلال التأكد من أن المجتمع يفهم الحلول ويوجهها نحو الحل.



وأردف السفير الإماراتي لدى أنقرة: "في يوليو الماضي، أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجية ذات أربع ركائز في إطار مؤتمر تغير المناخ، والتي ستتخذ إجراءات سريعة بشأن تحول الطاقة، وتغير تمويل المناخ، والتركيز على الحياة وسبل العيش، والشمولية الكاملة لعملية مؤتمر الأطراف"، مضيفاً: إن حجم تغير المناخ العالمي وآثاره على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في نصف الكرة الجنوبي، لا يمكن حله دون تبني نهج عالمي، وستكون جميع وجهات النظر والجهات الفاعلة على الطاولة في مؤتمر "كوب 28" لتفعيل خطة العمل العادلة للمناخ.

ولفت الظاهري إلى أن "خطة العمل المناخية العادلة تشجع على سماع أصوات الشباب ومشاركتهم في عمليات صنع القرار والوصول إليها. وفي هذا السياق، حددت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، المجموعة الأولى المكونة من 100 ممثل شاب للبرنامج الدولي لممثلي المناخ الشباب، ويمثل هؤلاء الشباب أقل البلدان نمواً في العالم، والجزر الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات".



وأكد السفير الإماراتي أن بلاده تولي أهمية كبيرة للمشاركة الفعالة للجمهورية التركية الصديقة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، حيث أنها تشترك مع دولة الإمارات في رؤية مشتركة في هذه المجالات، مضيفاً: ونحن نقدر المبادرات التي قادتها السيدة الأولى أمينة أردوغان في هذا السياق، وخاصة "مشروع صفر نفايات"، الذي يقدم بلا شك مساهمات كبيرة في تطوير الجهود البيئية.

وقال الظاهري: "أود أن أذكر بالمؤتمر الذي حضرته السيدة الأولى أمينة أردوغان قبل أيام قليلة هنا في إسطنبول، تحت عنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"، والذي يهدف لتعزيز كل شيء مستدام والمساهمة بحماية بيئتنا بكل مكوناتها".

واختتم السفير سعيد ثاني حارب الظاهري كلمته بدعوة الجميع للمشاركة في هذا الحدث العالمي الاستثنائي مؤتمر (كوب 28) في دولة الإمارات.

وفي كلمة ألقتها في الاجتماع، قالت مستشارة الرئيس ومنسقة مشروع صفر نفايات، ميرا مروة كيلينتش: "في عام 2019، تم وضع نظام إدارة صفر نفايات حيز التنفيذ تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان. وبهذه الطريقة، حصلت 103 آلاف و600 مؤسسة على شهادة صفر نفايات".

وأضافت كيلينتش: "لقد أنقذ مشروع "صفر نفايات"، 432 مليون شجرة من الانقراض وساهم بمبلغ 3.5 مليار دولار في اقتصادنا، وهدفنا هو التخلص من كل هذه النفايات بحلول عام 2060".

وحضر الاجتماع أيضاً، الممثل الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لدى تركيا سلطان بن سعيد المنصوري ونائب وزير الزراعة والغابات التركي أبو بكر جيزليجيدر، ونائب وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي فاطمة وارانك، والمدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية د. أوزتورك سلفتوب، ورئيس بلدية أوسكودار حلمي تركمان، وسياسيون من الإمارات العربية المتحدة ومن تركيا وممثلو المنظمات غير الحكومية وفنانون ورجال الأعمال.