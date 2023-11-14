مرسين التركية تستضيف البطولة الدولية السابعة للشطرنج

انطلقت الدورة السابعة من البطولة الدولية للشطرنج في مرسين، في حدث رياضي مثير للاهتمام.

وشهدت البطولة التي أصبحت تقليداً هاماً ومحبباً، إقبالاً كبيراً، حيث اجتمع 291 لاعباً من 13 دولة و26 ولاية تركية للمنافسة.

وانضمت إلى الحدث مجموعة متنوعة من الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، مع تمثيلٍ لافت من أذربيجان وإيران وروسيا وسوريا وغيرها.

وطغى الجو الدولي للفعالية بشكل واضحٍ، إذ أضاف المشاركون من دول مثل الهند والنرويج والولايات المتحدة مزيجاً تنافسياً أشعل المزيد من الحماس بين المتفرجين.

وتَعِد البطولة التي تستمر معاركها الاستراتيجية على الرقعة المربعة حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بمنافسات ساخنة ومكافآت كبيرة.

ويبلغ إجمالي الجوائز 372.500 ليرة تركية أي ما يعادل 13.028 دولاراً أمريكياً.

ومن المقرر أن يتنافس المتسابقون ضمن 4 فئات، حيث سيحصل الفائز في الفئة أ على مبلغ رائع قدره 269.500 ليرة تركية. وفي المقابل، سيحصل الفائزون في الفئات B وC وD على 66.250 ليرة تركية، و22.750 ليرة تركية، و14.000 ليرة تركية على التوالي.

وأعرب سيردال غوكاياز نائب رئيس بلدية مرسين، عن رضاه عن المشاركة المتزايدة كل عام.

وقال: "زاد الحماس هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ونتمنى النجاح لجميع الرياضيين، مع التأكيد على أهمية الهدوء والتحفيز والتركيز والاهتمام. وسيكون النجاح حتمياً إذا جسدوا هذه الصفات بشكل فعال"، متعهداً بـ التزام البلدية بتنظيم فعاليات رفيعة المستوى في المستقبل.

وفي معرض الحديث عن أهمية مرسين في استضافة هذه البطولة، أشارت رئيسة الاتحاد التركي للشطرنج غولكيز تولاي بالقول: "أصبحت بطولة مرسين للشطرنج حدثاً محبباً، ليس فقط لتنظيمها ولكن أيضاً للفرص التي توفرها". وأعربت عن شكرها لاتحاد الشطرنج التركي وممثلي ولاية مرسين.

وسلطت تولاي الضوء على جاذبية مرسين الفريدة، قائلةً: "يجد الرياضيون الراحة التي يبحثون عنها في مرسين، حيث يستمتعون بالطقس الربيعي. ويتجلى نجاح البطولة في المشاركة الرائعة لما يقرب من 300 رياضي. وتزيد الجوائز المغرية من جاذبية البطولة، ما يجعلها من أهم الأحداث الرياضية" آملةً أن تشهد مرسين المزيد من البطولات المرموقة في المستقبل.

كما تحدث عمر فاروق إرجان ممثل ولاية مرسين للشطرنج، عن جودة البطولة قائلاً: "نظمت مرسين البطولة الأعلى جودة في تركيا هذا العام. إن مستوى اللاعبين استثنائي، ونتوقع وصول واحد أو اثنين منهم إلى النهائيات الدولية. ومع مشاركين من 13 دولة و26 ولاية عبر 4 فئات، تفتخر البطولة بجوائز تزيد عن 360.000 ليرة تركية. أتمنى لجميع المشاركين حظاً سعيداً".