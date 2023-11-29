تركيا تحقق المركز الأول في "كأس العالم للطهاة"

حصل فريق الطهاة التركي على المركز الأول في كأس العالم للطهاة في قمة الحلال العالمية ومعرض "الحلال إكسبو 2023"، الذي أقيم في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز إسطنبول للمعارض.

وشارك في المسابقة ما يقرب من 1000 طاهٍ من 41 دولة، وشهدت منافسة شديدة عبر 20 فئة متنوعة.

ولم يسلط ظهور تركيا في الصدارة الضوء فقط على المهارات الرائعة التي يتمتع بها طهاتها، بل كان بمثابة إنجاز كبير في تراث الطهي الغني للبلاد.

كذلك فإن فوز الفريق التركي الذي يدل على موهبة أعضائه الاستثنائية كان بمثابة علامة بارزة في النسيج الغني لتاريخ فن الطهي في تركيا.

وحصل فريق "RF Tatarstan"، الذي فاز بجوائز في جميع الفئات التي شارك فيها، على كأس الدرجة التي يبلغ طولها 1.5 متراً ووزنها 20 كيلوغراماً.

ومما لا شك فيه أن بطولة العالم للطهاة تفتح أبواباً واسعة لتعريف العالم بتراث الطهي الغني وتاريخ تركيا.

وتستفيد هذه البطولة التي تقام منذ عام 2018 من قوة معرض الحلال، ما يخلق فرصةً كبيرةً للتواصل الدولي.