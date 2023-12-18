اختتام فعاليات إحياء الذكرى السنوية 750 لوفاة مولانا جلال الدين الرومي

شهدت ولاية قونية التركية، أمس الأحد، اختتام فعاليات الذكرى السنوية 750 لوفاة مولانا جلال الدين الرومي.

وأقيم حفل الاختتام في مركز "مولانا" الثقافي، وبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير حفلا للموسيقى الصوفية للمغني أحمد أوزهان، بمشاركة العديد من الحضور الأتراك والأجانب.

وحضر الفعالية رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي قونية وحيد الدين أوزكان، ورئيس البلدية أوغور إبراهيم أطلاي، إلى جانب العديد من المدعوين.

ويتم إحياء ذكرى وفاة الرومي بين 7 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، ويشارك في المراسم آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها.

ومولانا جلال الدين الرومي من أهم المتصوفين في التاريخ الإسلامي، حيث أنشأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية، وكتب كثيرا من الأشعار، وأسس المذهب المثنوي في الشعر، وكتب مئات آلاف الأبيات عن العشق الإلهي والفلسفة.

ولد الرومي في مدينة بلخ بخراسان، في 30 أيلول/ سبتمبر 1207، ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم، استقر في مدينة قونية التركية حتى وفاته في 17 ديسمبر 1273، بعد أن تنقل طالبا للعلم في عدد من المدن أهمها دمشق.

وكان جلال الدين الرومي مثالا عظيما للتسامح، متّبعا تعاليم الدين، وأحاط به أشخاص من الديانات والملل الأخرى، وضرب مثالا للتسامح معهم، وتقبلا لآرائهم وأفكارهم، وكان كل من يتبع مذهبه يرى أن كل الديانات خير، وكلها حقيقية.