كيف تتعامل السلطات التركية مع المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم؟

تستضيف السلطات التركية المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم أثناء محاولتهم التوجه إلى البلدان الأوروبية بطرق غير شرعية، في مراكز الترحيل، وتوفّر لهم كافة الاحتياجات اللازمة إلى حين انتهاء إجراءاتهم القانونية.

وقال نائب مدير دائرة الهجرة في ولاية أدرنة "أنور توتار"، للأناضول، إن أدرنة تعتبر واحدة من الولايات الحدودية التي تشهد توافداً للمهاجرين إليها بهدف التوجه إلى البلدان الأوروبية بطريقة غير شرعية.

وأضاف أنهم يستضيفون المهاجرين في مراكز الترحيل بالولاية، حيث يوفرون لهم كل الاحتياجات من مأكل ومشرب، على شكل ثلاثة وجبات في اليوم، وخدمات طبية على مدار الساعة، خلال فترة بقائهم في المركز.

وأضاف أن الدولة التركية تقوم بتحمل مصاريف العلاج والأدوية للمهاجرين المرضى، كما توفر لهم مركزاً لغسل الملابس، إلى جانب توفير الحليب والحفاظات والملابس للرضع الذين جاؤوا مع ذويهم.

ولفت إلى أنهم يقومون بتأمين تذاكر الطائرة وكافة التحضيرات لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، في حين لا يتم ترحيل اللاجئين السوريين، بل تتم إعادتهم إلى الولايات التركية التي كانوا قد سجلوا فيها في وقت سابق.

وقال المهاجر الباكستاني محمد أبزل (23 عاماً): "تم توقيفي أثناء دخولي منطقة عسكرية محظورة بالولاية، وهنا في المركز يقدمون لنا الطعام والشراب، كل شي جيد هنا. كنت أرغب في الذهاب إلى إيطاليا أو فرنسا".

وأشار إلى أن إدارة المركز قدموا له الملابس أيضاً، مبيناً أنه يقيم في المركز منذ خمسة أيام.

من جهته، قال مهاجر باكستاني آخر يُدعى شعار كالوادي محمد (40 عاماً) إن السلطات اليونانية أوقفته وأعادته إلى تركيا.

وأضاف أنه يريد التوجه إلى أوروبا من أجل كسب رزق أسرته، مبيناً أن وضعهم سيئ في باكستان وأنه جاء إلى تركيا قادماً من إيران.