تركيا توقف أكثر من 500 مهاجر غير شرعي على حدودها مع اليونان

أوقفت السلطات التركية 506 من المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير قانونية نحو اليونان.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن قوات حرس الحدود التركية، أوقفت 506 من المهاجرين غير الشرعيين في أقضية "بوسنة كوي" و"أورخانية" و"إيبسالا" و"مريج" بولاية أدرنة التركية المحاذية لليونان وبلغاريا.

وأضافت المعلومات أن معظم طالبي اللجوء الذين تم إيقافهم من حملة الجنسيات الأفغانية والباكستانية والعراقية والسورية والبنغالية والميانمارية والليبية والفلسطينية.

وأشارت المعلومات أن قوات حرس الحدود سلّمت الموقوفين لإدارة الهجرة في أدرنة.