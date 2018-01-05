السلطات التركية تعترض قوارب مهاجرين غير شرعيين إلى اليونان

ذكرت مصادر في الشرطة التركية أن السلطات التركية أوقفت 121 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم عبور الحدود نحو اليونان.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن فرق خفر السواحل التركية أوقفت 64 مهاجرا، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "ديكيلي" التابع لولاية إزمير.

وأضافت المعلومات أن 58 من طالبي اللجوء الذين تم إيقافهم يحملون الجنسية السورية وستة الجنسية الباكستانية.

وأشارت المعلومات إلى أن الفرق أوقفت قبالة سواحل قضاء "جشمة" التابع للولاية، قارباً آخر يقل 57 من طالبي اللجوء يحملون الجنسية السورية.

وأشارت المعلومات أن خفر السواحل التركية سلّم الموقوفين لإدارة الهجرة في إزمير.