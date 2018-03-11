أتراك وسوريون يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول لنصرة "الغوطة الشرقية"

تظاهر العشرات من السوريين والأتراك اليوم الأحد، أمام القنصلية الأمريكية في مدينة إسطنبول، للتنديد بالهجمات التي تتعرض لها الغوطة الشرقية من قبل النظام السوري.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها، "ادعموا أطفال سوريا" و"أنقذوا المدنيين في الغوطة".

وقال رئيس منبر الجمعيات السورية مهدي داود، في الكلمة التي ألقاها أثناء المظاهرة، أنّ القصف الوحشي الذي تتعرض له الغوطة الشرقية والحصار المطبق عليها، دفعهم للتظاهر لنصرتها.

وأشار داود، إلى "مقتل 1200 شخص في الغوطة خلال الشهر الأخير، أغلبهم من الأطفال والنساء".

وطالب داود بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة على الفور، إلى الغوطة الشرقية، وعلى رأسها الأدوية والمعدات الطبية.

وقبل نحو أسبوع، بدأت قوات النظام السوري بمساندة جوية روسية هجوماً بريا في مسعى لشطر الغوطة إلى قسمين، وتمكنت من السيطرة على عدد من المزراع والبلدات شرقي المناطق الخاضعة للمعارضة.

وتشن قوات النظام وحلفاؤها، منذ 19 فبراير/ شباط الماضي، حملة قصف هي الأعنف من نوعها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ذهب ضحيتها أكثر من 650 مدنياً، استخدم خلالها الغازات السامة بحسب الدفاع المدني.