قادة الرأي المسلمون في أمريكا يعقدون اجتماعهم في القنصلية التركية بلوس أنجلوس

أشاد قادة الرأي المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية، بدور تركيا المحوري في المنطقة، ومساعيها لحل الخلافات والأزمات القائمة.

جاء ذلك في الاجتماع السنوي لقادة الرأي الذي عقد السبت في مقر القنصلية التركية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وحضره القنصل التركي جان أوغوز.

كما شارك في الاجتماع الذي نُظّم بالتعاون مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، عدد كبير من ممثلي المنظمات المدنية الإسلامية.

وفي الكلمة الافتتاحية، أبرز القنصل أوغوز أنّ تنظيم مثل هذه الفعاليات مفيد للمجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة.

وأثنى قادة الرأي المسلمون على جهود تركيا الرامية لحل الأزمات التي يعاني منها العالم الإسلامي، وإيوائها نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، ودفاعها عن قضية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، قال حسام علوش، منسق أعمال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، في لوس أنجلوس، إن لتركيا مكانة خاصة في نفوس كافة المسلمين.

وتابع قائلاً: "أشكر الحكومة التركية على كافة المساعدات التي قدّمتها للاجئين السوريين".

وقال أحد الأئمة الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، إنه يتضرع إلى الله عز وجل ليل نهار، لاستمرار نجاحات تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

من جانبه، طلب وقّاص دوغان تكين، رئيس جمعية توركا، الإكثار من الدعاء لجنود الجيشين التركي والسوري الحر، الذين يكافحون التنظيمات الإرهابية في منطفة عفرين السورية.