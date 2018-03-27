الطلبة السوريون سيتلقون دورة مجانية في اللغة التركية لتمكينهم من دخول الجامعات

تتعاون هيئات دولية وأوروبية وتركية من أجل إعداد الطلاب السوريين في تركيا لدخول الجامعات، بهدف زيادة أعداد الطلاب السوريين في التعليم الجامعي.

وضمن المشروعات المخصصة لهذا الغرض، سيتلقى أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة سوريين في تركيا، أنهوا تعليمهم الثانوي، دورة في اللغة التركية مدتها 9 أشهر، خلال العام الدراسي 2018/2017.

وسيتعلم الطلبة، في الدورة المجانية، اللغة التركية الأكاديمية محادثة وقراءة وكتابة.

وهذه الدورة ضمن المشروعات المشتركة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ورئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) التابعة لرئاسة الوزراء التركية.

ولفت بيان صادر عن المفوضية و"YTB"، أن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وتركيا، مستمر للمشروعات الهادفة للتخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة اللاجئين السوريين، ولتمكينهم من الانضمام للتعليم الجامعي.

وقال محمد كوسيه، رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، إن مثل هذه المشروعات ستجعل من السوريين الشباب "الجيل المؤسس" لمستقبل بلادهم، وليس "الجيل الضائع" الذي ينجم عن الحروب والأزمات.

من جانبها، أشارت ممثلة المفوضية في تركيا كاثرينا لومب، إلى أن مثل هذه المشاريع ستمنح الشباب السوريين فرصة لتحقيق حلمهم بدخول الجامعة، ومن ثم دخول سوق العمل والإسهام في المجتمعات التي يعيشون بها.