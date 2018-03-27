وزارة العمل التركية تمنح تصاريح عمل لأكثر من 100 ألف أجنبي

بلغ عدد تصاريح العمل التي منحتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية للأجانب خلال أكثر من عامين 104.915 تصريحاً، وفق ما أظهرته بيانات رسمية تركية اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك في تقرير أرسلته المديرية العامة للقوى العاملة الدولية إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والاندماج في البرلمان التركي.

ووفقاً للتقرير، أن تلك التصاريح منحت خلال الفترة ما بين مطلع 2016 وحتى 15 آذار/ مارس 2018.

وكانت إسطنبول أكثر الولايات التركية التي وفّرت فرص عمل للأجانب، حيث بلغ عدد الأجانب الذين حصلوا على تصاريح عمل في إسطنبول 38 ألف و837 شخصاً.

وبلغ عدد الأجانب الذين يحملون شهادات جامعية من إجمالي العدد المذكور، 28 ألف و636 شخصاً، وبلغ عدد خريجي المعاهد 7 آلاف و570 شخص.

فيما بلغ عدد خريجي الثانوية العامة، 37 ألف و231 شخصاً، وخريجي الكليات المتوسطة 8 آلاف و986، والباقون خريجي ابتدائية ويجيدون القراءة والكتابة.

جدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في المدن والولايات التركية المختلفة، بلغ 3 ملايين و506 ألف و532 لاجئاً، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين والأفغان، وآخرين من دول أخرى.