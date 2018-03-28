سوريون بتركيا يواصلون العودة لمناطقهم بعد تحريرها بعمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات

تستمر عودة عائلات سورية لاجئة في تركيا، إلى المناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين في إطار عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وفي هذا الإطار عاد 80 شخصا بينهم نساء وأطفال، إلى سوريا في إطار برنامج العودة الطوعية، بعد استكمال إجراءات عودتهم بمديرية هجرة مخيم أونجو بينار بولاية كلس جنوبي تركيا والمقابل لمعبر باب السلامة في الجانب السوري.

وقال المواطن السوري سلطان محمد جاسم، إنه يعيش فرحة عودته إلى بلاده التي غادرها بسبب هجمات التنظيمات الإرهابية قبل 3 سنوات.

وأضاف أنه قضى أوقاتا جميلة في تركيا، إلا أنه اشتاق لبلاده وأقربائه، مبينا أنه قرر العودة إلى قريته بعد أن تم تحريرها من قبل القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر في إطار عملية غصن الزيتون.

من جهته قال كرم المفتي، إنه لجأ إلى تركيا بعد تصاعد حدة الحرب في بلاده، مؤكدا أنه بعد أن عادت الأوضاع في المناطق التي أجرت فيها تركيا عمليات عسكرية إلى طبيعتها قرر العودة.

تجدر الإشارة إلى أن قرابة 60 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا عبر معبر "أونجو بينار" الحدودي بكلس، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.

يذكر أنّ الجيش التركي أعلن السبت الماضي، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.



وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير المنطقة من إرهابيي تنظيمي ي ب ك/ بي كا كا وداعش.