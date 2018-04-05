مسؤول تركي: نعمل على إعداد جيل من السوريين في جامعاتنا لبناء مستقبل جارتنا

قال سعيد يوسف، نائب مدير رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) التابعة لرئاسة الوزراء التركية، إنهم يعملون على إعداد جيل من السوريين في الجامعات التركية للمساهمة مستقبلاً بدور فعال في بناء الجارة سوريا.

وأضاف يوسف، في مقابلة مع الأناضول، أن رئاسة شؤون أتراك المهجر تقدم منحاً دراسية لنحو عشرين ألف طالب سوري في مختلف التخصصات بالجامعات التركية.

ومضى قائلاً: "نعمل على تنشئة جيل من الفنيين لإعادة إعمار سوريا المدمرة.. هؤلاء سيستفيدون من دراستهم في تركيا ومن خبراتها، من أجل بناء جارتنا سوريا في المستقبل".

ويخضع طلاب المنح لدورات في اللغة التركية، خلال السنة الأولى، ويحصلون على راتب شهري وتأمين صحي مجاني، فضلا عن مكان للسكن.

وتابع يوسف أن رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربي تواصل العمل، منذ عام 2013، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مشروع تعليم اللغة التركية للسوريين ممن هم في سن التحضير للمرحلة الجامعية.

وأردف: "نختار الشباب الأكفاء من السوريين، ونسجلهم في الجامعات التركية، إذ قدمنا منحا دراسية لنحو عشرين ألف طالب منهم، بينها 4 آلاف و500 منحة كاملة، ونتمنى أن تنتهي الحرب والمأساة بسوريا في أسرع وقت".

وأضاف: "لا نعلم الطلاب السوريين من أجل مستقبل تركيا، بل من أجل مستقبل جارتنا سوريا، ولم نميّز إطلاقا بين هؤلاء الطلاب وغيرهم، ودائما ما كنا نمد يد العون إلى كل المحتاجين حول العالم".