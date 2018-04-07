الجالية التركية تتظاهر في ألمانيا تنديداً بالإرهاب والاعتداء على المساجد

نظمت الجالية التركية في ألمانيا، مساء الجمعة، مظاهرة للتنديد بالإرهاب والاعتداء على المساجد في البلاد.

وتجمع نحو ألف شخص من الجالية في ميدان "الملك" بمدينة "فوبرتال" (غرب)، تحت شعار "دافع عن مسجدك"، رافعين الأعلام التركية.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل: "الموت لمنظمة بي كا كا الإرهابية"، و"الشهداء لا يموتون، والوطن لا ينقسم"، و"احم مسجدك".

وقال مراد غوناش، أحد منسقي المظاهرة، إن "الغاية من الخطوة هي التنديد بالاعتداءات التي تستهدف المساجد في ألمانيا، وإدانة كل أشكال الإرهاب".

وأضاف: "تعرض الكثير من مساجدنا لاعتداءات خلال شهرين فقط، وعدم إلقاء القبض على واحد من الفاعلين أمر مخز لألمانيا".

وتابع: "منظمة بي كا كا منتشرة في كل أنحاء البلاد، ويهاجمون مساجدنا بشكل دنيء، ونحن الأتراك نستخدم حقوقنا الديمقراطية لهزيمة المنظمات الإرهابية، وتضييق أماكن انتشارها".

كما انتقد احتضان أوروبا لبعض المنظمات الإرهابية، وشدد أن "بي كا كا" تشكل خطراً على تركيا وألمانيا على حد سواء.

ولفت "غوناش" إلى وجود تمييز في البلاد بحقهم، مبيناً "نحن نعيش في مناطق يفترض أن تكون الأكثر أمنا في العالم، لكن حينما يتعلق الأمر بالمسلمين لماذا تكون المنطقة غير آمنة".

تجدر الإشارة أنّ 31 مسجداً في البلاد تعرضوا لاعتداءات خلال العام الجاري، 21 منها نفذها أنصار "بي كا كا/ ب ي د"، و10 نفذها عنصريون ألمان، ما تسبب بأضرار مادية.