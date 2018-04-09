منظمة أممية تعتزم تنفيذ خطة جديدة لدعم اللاجئين السوريين في تركيا غذائياً

تعتزم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، غداً الثلاثاء، إطلاق خطة جديدة تمتد لعامين، تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين في تركيا، وفقاً لما نقلت وكالة الأناضول عن مدير قسم الطوارئ وإعادة التأهيل في المنظمة، دومونيك بورغيون، اليوم الاثنين.

وأوضح بورغيون، في تصريحات أدلى بها قبيل زيارته إلى تركيا، أن الخطة تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي لدى اللاجئين السوريين في تركيا والمجتمعات المستضيفة لهم، بالإضافة إلى تقوية سبل عيشهم وتعزيز صمودهم.

وأضاف: "تركيزنا خلال العامين القادمين على مجالين، الأمن الغذائي والزراعة، وأيضاً سبل العيش".

وأشار بورغيون إلى أن الخطة تتضمن برامج مهنية تمكن اللاجئين السوريين من إيجاد طعامهم بأنفسهم، ومنحهم المهارات اللازمة ليتمكنوا من العمل في قطاع الزراعة بتركيا.

ويعاني 23 بالمئة من الأطفال اللاجئين في تركيا من سوء التغذية، بحسب بورغيون الذي لفت إلى أن أسعار الأطعمة ذات القيمة الغذائية مثل الخضار والفواكه تتعرض للتقلب كثيراً وتصبح صعبة المنال في بعض الأحيان، وهو ما دفع الفاو إلى البحث عن حلول في الزراعة.