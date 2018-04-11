قال عبدالله أياز وكيل مدير عام دائرة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، إنّ أكثر من 162 ألف لاجئ سوري، عادوا إلى المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية في إطار عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأوضح أياز، أن عمليات عودة السوريين إلى بلادهم، ستتسارع عقب عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، مشيراً إلى وجود 3 مليون و567 ألف لاجئ سوري داخل الأراضي التركية حالياً.

وأعرب أياز عن توقعاته بأن يزداد عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى المناطق الآمنة، خلال الفترة القادمة.

وأضاف المسؤول التركي، أنّ وزارة الداخلية التركية تبذل جهودا مضاعفة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في منطقة عفرين، وتعمل من أجل توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وكان الجيش التركي أعلن في 18 مارس/ آذار الماضي، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير المنطقة من إرهابيي منظمتي "ي ب ك/ بي كا كا" وداعش.