لاجئون أفغان: إيران تسهل عبورنا بشكل غير قانوني إلى تركيا

أكد لاجئون أفغان، عدم منع السلطات الإيرانية عبورهم بشكل غير قانوني إلى تركيا.

وقال محمد صادق اللاجئ الأفغاني في ولاية آغري أقصى شرق تركيا، إن "الحدود الإيرانية مفتوحة بشكل تام أمام العبور غير القانوني، وأن أي شخص بإمكانه عبور الحدود الإيرانية باتجاه تركيا".

وأشار أن السلطات الإيرانية لا تمنع اللاجئين من عبور الحدود، وأن عدد العابرين إلى تركيا يتراوح ما بين 400-500 شخص في الليلة الواحدة.

فيما لفت اللاجئ الأفغاني خان آغا، إلى أن قوات الأمن الإيرانية كانت قريبة جدًا من اللاجئين أثناء عبورهم الحدود بشكل غير قانوني نحو تركيا، وأنها لم تحرك ساكنًا إزاء ذلك.

فيما قال اللاجئ الأفغاني حشمت رحيمي، إن إيران تريد خفض أعداد الأفغان الموجودين على أراضيها، لذلك لا تبالي تجاه جهة خروجهم وشكلها، خصوصًا إذا ما كان خروجهم باتجاه تركيا.

وارتفعت أعداد اللاجئين الأفغان الذين وصلوا إلى تركيا بشكل غير قانوني عبر الحدود الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أكثر من 20 ألف لاجئ أفغاني، معظمهم من المقيمين في إيران