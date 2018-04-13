تركيا ترحل 324 مهاجراً غير شرعي إلى أفغانستان

رحلت السلطات التركية، الخميس، 324 مهاجراً غير شرعي إلى أفغانستان، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بترحيلهم من ولاية إزمير، غربي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مركز ترحيل المهاجرين بالولاية المذكورة.

وأوضح البيان أن قوات إنفاذ القانون بإزمير، سبق وأن ضبطت العدد المذكور لدخولهم تركيا بطريقة غير قانونية، وكلهم من أفغانستان وتم تسليمهم إلى إدارة الهجرة في مدينة إزمير، للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم.

ومساء الخميس، تم نقل المهاجرين بحافلات تابعة لقوات الدرك إلى مطار عدنان مندريس الدولي بإزمير، ليغادروا على متن إحدى الطائرات إلى العاصمة الأفغانية، كابول.