إدارة الهجرة التركية تطلق تطبيقاً للهواتف المحمولة بـ6 لغات

تطلق إدارة الهجرة التركية، غداً الخميس، تطبيقاً للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، لتقديم خدمات للأجانب بـ6 لغات.

وأفاد مسؤولون في المديرية العامة لإدارة الهجرة، أن أعمال إعداد التطبيق التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد انتهت.

وتم تصميم التطبيق بهدف الرد على أسئلة الأجانب بشكل أسهل، ويتضمن التطبيق 157 رابط اتصال ومعلومات عن تركيا والمديرية العامة لإدارة الهجرة.

كما يحتوي التطبيق على معلومات عن الخدمات والمعاملات المقدمة للأجانب، ومعلومات عن موضوعات تتعلق بالإيواء والتعليم والصحة والنقل وأجوبة عن الأسئلة الشائعة.

وسيقدم التطبيق خدمات بـ6 لغات هي التركية والانكليزية والعربية والفارسية والروسية والألمانية.

ويمكن تحميل التطبيق من متجر "غوغل بلاي" الافتراضي اعتباراً من يوم غد.