10 آلاف لاجئ في تركيا عادوا إلى سوريا خلال مئة يوم

عاد نحو 10 آلاف لاجئ إلى المناطق الآمنة شمالي سوريا خلال الأيام المئة الأخيرة عبر معبر "جلوة غوزو" بولاية "هطاي" جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مسؤولة في معبر "جلوة غوزو" -المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري- إن 9 آلاف و880 لاجئا استخدموا المعبر خلال آخر مائة يوم عائدين إلى المناطق الآمنة في سوريا التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية.

يشار إلى أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر تمكنت من تحرير وتأمين مساحات واسعة شمالي سوريا غرب نهر الفرات من إرهابيي "داعش" و"ب ي د/بي كا كا" عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي.