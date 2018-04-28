في ريحانلي.. دار للفتيات السوريات الأيتام برعاية كويتية

دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، اليوم السبت، دارا للأيتام السوريين من الإناث، في منطقة ريحانلي في ولاية هطاي في جنوب تركيا.

وشارك في افتتاح مركز الرعاية مسؤولون من جمعية الهلال الأحمر الكويتية ومؤسسة قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية.

وبدأ حفل الافتتاح بقراءة فتيات يتيمات آيات من القرآن الكريم والأناشيد المختلفة.

في حين أكد أمين عام المركز ياووز دادا، في كلمة ألقاها في الحفل، أنّ المركز سيؤمّن بيئة صحية وجيدة لتنشأة البنات السوريات اليتيمات.

وتوجه دادا بالشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتية، لمساهمتها في بناء مبنى مركز رعاية البنات الأيتام، متمنياً أن يتمكن المركز من إعداد أفراد قادرين على مجابهة الحياة والمساهمة في بناء سوريا المستقبل.

من جانبه، أعرب رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتية، هلال مساعد الساير، عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، في مختلف مجالات الإغاثة.