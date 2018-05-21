تركيا.. المدارس الخاصة ستتمكن من تدريس العربية ابتداءاً من الروضة

أعدت وزارة التربية التركية، منهاجًا لتعليم اللغة العربية للصف الأول الابتدائي ومرحلة الروضة، للمدارس الخاصة الراغبة بذلك.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلًا عن مصادر في الوازرة، أن المدارس الخاصة ستتمكن اعتبارًا من العام الدراسي المقبل من تطبيق هذا المنهاج.

ومع هذه الخطوة، بات بإمكان المدارس الخاصة تدريس العربية، في كافة الصفوف من الروضة حتى الصف الثامن.

وقبل هذا القرار، كانت المدارس الخاصة، بإمكانها تدريس العربية، من الصف الثاني حتى الثامن.

ويسهم القرار في تعلم التلاميذ السوريين في تركيا لغتهم العربية، إلى جانب التركية، في المدارس.

ويرمي القرار إلى تعليم اللغة العربية للتلاميذ الأتراك أيضا، في إطار المبادئ التربوية، فضلًا عن المساهمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين العالمين التركي والعربي.