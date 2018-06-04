غرق مركب مهاجرين سوريين قبالة السواحل التركية

غرق تسعة مهاجرين سوريين في البحر المتوسط قبالة السواحل التركية لدى غرق زورق سريع كانوا يحاولون عبره العبور إلى الجانب اليوناني أمس الأحد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



فقد أفادت وكالة أنباء الأناضول أن الزورق الذي كان يقل 15 شخصا واجه صعوبات قبالة منطقة ديمري في محافظة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط. وتم إنقاذ ستة أشخاص.



وأضافت الوكالة أن رجلا وامرأة وسبعة أطفال قضوا في الحادث، مشيرة إلى أن الأكبر بين الأطفال عمره 14 عاما وأصغرهم ثلاثة أعوام.



من جهتها، ذكرت وكالة دوغان أن الغرقى كانوا يسعون للتوجه بطريقة غير شرعية إلى أوروبا لكن الطريق التي سلكوها لم تكن واضحة.



وتعد جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الصغيرة الواقعة غربا قبالة منتجع كاس التركي الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي الأقرب إلى موقع غرق الزورق.



وقد عبر أكثر من مليون شخص، كثير منهم فروا من الحرب في سوريا، إلى اليونان من تركيا في 2015 مع اندلاع أكبر أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وفي 2016، أبرمت أنقرة اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ووافقت على استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية مقابل الحصول على حوافز تتضمن مساعدات مالية.



وقد ساعد هذا الاتفاق بشكل كبير على تقليص أعداد المهاجرين من تركيا إلى اليونان، إلا أن المراقبين يشيرون إلى تزايد أعداد الذين يحاولون العبور مجددا خلال الأشهر الأخيرة. ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، عبر 11 الف شخص إلى اليونان العام الحالي حتى 30 أيار/مايو، في زيادة أكبر بكثير مقارنة مع الفترة نفسها في 2017.