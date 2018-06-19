تقرير أممي.. تركيا لا تزال تتصدر البلدان الأكثر استضافة للاجئين في العالم

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها السنوي وجاء فيه إن هناك 68.5 مليون شخص في عداد اللاجئين والنازحين مع نهاية عام 2017، منهم 16.2 مليون شخص نزحوا خلال عام 2017 نفسه، إما للمرة الأولى وإما بشكل متكرر.

وفيما يتعلق بالبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بقيت تركيا تتصدر دول العالم الأكثر استضافة للاجئين من حيث الأعداد المطلقة إذ يبلغ مجموع اللاجئين فيها 3.5 مليون من اللاجئين الذين اضطروا لترك ديارهم نتيجة الحروب والاشتباكات والفقر التي تعاني من سوريا والعراق وأفغانستان وجنوب السودان، فضلاً عن مناطق مختلفة من العالم،

وذكرت المفوضية أنّ تركيا تستضيف على أراضيها 3.6 ملايين لاجئ سوري، و169 ألف أفغانياً، و143 ألف عراقياً، و35 ألف إيرانياً، و4800 صومالياً، و10.800 آخرين من جنسيات مختلفة.

ويتواجد اللاجئون السوريين بكثرة في ولايات شانلي أورفة وإسطنبول وغازي عنتاب وهطاي ومرسين وأضنة وكليس، ويعيش أغلبهم خارج مخيمات اللجوء.

وعن وضع اللاجئين في تركيا، أشاد المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، فليبو غراندي، في وقت سابق، بالخدمات التي تقدمها أنقرة للاجئين.

وبيّن المفوض الأممي أن سياسات أنقرة لدمج اللاجئين في الحياة الاجتماعية تعد مثالاً يُحتذى به.