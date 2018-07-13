على دراجة هوائية.. طالب سنغالي يبدأ جولة في عموم تركيا

يعتزم طالب سنغالي القيام برحلة على دراجة هوائية يجوب خلالها تركيا طولاً وعرضاً للتعريف ببلده السنغال خاصة وبالقارة الإفريقية عامة.

وقد انطلق الطالب مصطفى ندياي، في رحلته اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت جامعة "إسطنبول شهير" التركية التي يدرس فيها مصطفى في كلية العلوم الإسلامية.

وكان الانطلاق من الحرم الجامعي الواقع بحي "قارطال" في إسطنبول.

ويعتزم مصطفى خلال الجولة زيارة مناطق بحار "إيجة" و"المتوسط" و"الأسود"، ومنطقة شرقي الأناضول.

ويهدف إلى تعريف الأتراك بالسنغال وإفريقيا في جولته التي ستستغرق 3 أشهر، بحسب بيان الجامعة.

ونقل البيان عن ندياي تأكيده أن حماسه لركوب الدراجات الهوائية انطلق في حرم "دراغوس" التابع للجامعة.

وأشار إلى أنه زار العديد من المدن التركية خلال فترة وجوده فيها وأنه أحب شعبها جدًا.

وأضاف: "لاحظت أنهم لا يعرفون إفريقيا بما فيه الكفاية، لذلك قررت تولي مهمة تعريف الشعب التركي بها".