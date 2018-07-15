يهود تركيا يقيمون صلوات خاصة إحياء لذكرى شهداء التصدي للمحاولة الانقلابية

أقامت الجالية اليهودية التركية، اليوم الأحد، صلاة خاصة من أجل شهداء التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت قبل عامين تماماً، ولبقاء الشعب التركي، وفق ما أعلنت الجالية اليوم.

وكتب الحساب الرسمي للجالية اليهودية في تركيا، على موقع تويتر: "تمت تأدية صلاة خاصة هذا الصباح في كنسنا من أجل شهداء 15 تموز، وسلام وديمومة شعبنا".

وأضافت الجالية اليهودية: "نحيي باحترام ذكرى شهداء 15 تموز، متمنين تحقيق ديمقراطية دائمة ووحدة وطنية".

وتحيي تركيا اليوم الأحد الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية الفاشلة، التي ارتكبها أتباع منظمة فتح الله غولن الإرهابية المتسللون في صفوف القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية الأخرى، ما أسفر عن استشهاد 251 شخصاً وجرح 2200 آخرين.

ويقارب عدد أبناء الجالية اليهودية التي تعيش في تركيا حوالي 18 ألف نسمة، يعيش معظمهم في مدينة إسطنبول.