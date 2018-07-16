برعاية بلدية شانلي أورفا.. تشكيل جوقة موسيقية من الأطفال السوريين

شكل 20 طفلاً سورياً جوقة موسيقية في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا تنشد الأغاني باللغات العربية والتركية والإنكليزية، وهم سيمثلون الولاية في عدد من الاحتفاليات الثقافية عبر التراب التركي حيث ستكون المجموعة سفيرة الثقافة للمدينة.

الأطفال الذين يترددون منذ نحو شهرين، إلى معهد تعليم الموسيقى الذي تنظّمه بلدية ولاية شانلي أورفة، تعلموا العزف على العود والأورغ، وسيقيمون حفلات غنائية في شانلي أورفة والولايات التركية المجاورة.

ووفقاً لرئيس بلدية شانلي أورفة نهاد جفجي، فإنّ للولاية أهمية ثقافية كبيرة في تركيا، كما ذكر في تصريح للأناضول.

وأوضح جفجي أن إدارة البلدية تعمل ما بوسعها من أجل دمج السوريين بالمجتمع التركي، وتقدم التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف جفجي أن شانلي أورفة تعد من أكثر الولايات التركية استيعاباً للاجئين السوريين، وأن بلديته تنظّم العديد من الدورات التعليمية في مجالات مختلفة، بغية تحقيق الانسجام والاندماج السريع بين اللاجئين السوريين وسكان الولاية.

وتابع قائلاً: "بحسب الأرقام الرسمية، يقيم في ولايتنا 524 ألف لاجئ سوري، ونريد أن نتيح لهؤلاء فرصة التأقلم والانسجام مع ثقافتنا، لذا نقوم بفعاليات عدة لتحقيق هذا الهدف. وعلى رأس تلك الفعاليات، تنظيم دورات تعليمية في مجال الفن والموسيقى، والأطفال في هذه الدورات يتعلمون العزف والغناء باللغات التركية والعربية والإنكليزية".

وذكر رئيس البلدية أن أطفال اللاجئين السوريين المتواجدين في الدورة التعليمية، شكلوا جوقة وأنهم سيساهمون في الترويج لنمط الموسيقى المحلية في شانلي أورفة.