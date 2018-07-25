الاتحاد الأوروبي يخصص 468 مليون دولار لدعم تعليم اللاجئين السوريين في تركيا

صادقت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، على حزمة دعم جديدة بقيمة 400 مليون يورو تخصص لتعليم اللاجئين السوريين في تركيا.

ووفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، فإن التمويل هو أول إجراء يتم تبنيه بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل مبلغ إضافي قدره 3 مليار يورو (3.5 مليار دولار) لأجل اللاجئين في تركيا.

وأوضح البيان أن المنحة تستهدف رفع جودة التعليم المقدم لأطفال اللاجئين من السوريين، وتطوير أنشطة تعليم اللغة التركية للكبار والتكامل والاندماج الاجتماعي.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا خلال قمة بروكسل المنعقدة في 29 يونيو/ حزيران الماضي، تسليم تركيا مبلغ 3 مليارات يورو وهي الجزء الثاني من الاتفاق المبرم بين الجانبين لصالح اللاجئين في السوريين في تركيا.