استمرار عبور السوريين الراغبين بقضاء عطلة العيد ببلادهم

شهد معبر " أونجوربينار" الحدودي بولاية كليس جنوبي تركيا والمقابل لمعبر " باب السلامة" السوري، تكدساً غير مسبوق في أعداد السويين الراغبين بالعودة إلى بلادهم لقضاء عطلة عيد الأضحى مع ذويهم بالمناطق المحررة.

جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات التركية عن مواعيد ذهاب وعودة السوريين خلال العطلة، حيث حددت ولاية كيليس الحدودية " جنوبي تركيا"، عن إمكانية ذهاب السوريين ابتداءا من الأول من أغسطس/ آب الجاري وحتى 3 سبتمبر/ آيلول المقبل.

من جهتها قامت الفرق الطبية بتطعيم الأطفال دون سن الخامسة عشر قبل العبور إلى الأراضي السورية.

ورغم أن المعابر الحدودية مغلقة طول العام باستثناء فتحها للحالات الإنسانية، إلا أن تركيا تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بالذهاب إلى سورية خلال عطلتي عيد الفطر والأضحى، والعودة قبل انتهاء المدة التي تحددها الدولة.