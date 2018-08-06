هيئة الإغاثة التركية تتبنى علاج طفل سوري مصاب بمرض نادر

عملت هيئة الإغاثة التركية (IHH) على إحضار طفل سوري مصاب بمرض الفقاع إلى تركيا لإخضاعه للعلاج اللازم.

الطفل يزن حسين البالغ من العمر 4 أعوام مصاب بمرض الفقاع وهو آفة تؤدي إلى تبثر الجلد، كان يعيش في مدينة إدلب السورية برفقة عائلته، حيث يتعذر تقديم العلاج المناسب لحالته.

هيئة الإغاثة التركية أدخلت الطفل إلى مدينة كليس جنوبي تركيا، حيث ستشرف على علاجه.

والد الطفل السوري، ياسر حسين، قال إنه فقد اثنين من أبنائه بسبب هذا المرض الذي يؤدي إلى تقشّر الجلد وتبثره، وأن متطوعي هيئة الإغاثة التركية أحضروا طفله مع عائلته من إدلب إلى كليس بعد أن علمت بمرض الطفل وحالته.

وبعد أن أعرب حسين عن شكره لهيئة الإغاثة التركية، أشار إلى أن عائلته مرت بأوقات عصيبة بسبب هذا المرض الذي يعيق طفله عن الحياة بشكل طبيعي.