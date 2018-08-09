الهولندي بابل يقود بشيكطاش للفوز على بطل النمسا في "يوروبا ليغ"

تغلب فريق بشيكطاش التركي، اليوم الخميس، على ضيفه لاسك لينز النمساوي بهدف دون رد في ذهاب المرحلة التمهيدية الثالثة المؤهلة لمجموعات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وللتأهل إلى الدور الفاصل، يكفي بشيكطاش الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء الإياب.

وأحكم لاعبو بشيكطاش سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايتها، ونجح الهولندي ريان بابل في إحراز هدف مبكر في الدقيقة السادسة أربك به حسابات المنافس.

بعدها حاول لاعبو الفريق النمساوي إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم بشيكطاش بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه بشيكطاش عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو لاسك لينز من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج بشيكطاش فائزًا باللقاء.