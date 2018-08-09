وصفها بأنها بلد يشبه الجنة.. مواطن سعودي يجوب تركيا بدراجته الهوائية

وصل المواطن السعودي زياد طارق، إلى ولاية سينوب شمالي تركيا، في إطار رحلة سيجول بها تركيا على متن دراجته الهوائية، بعد أن انطلق من بلاده في 12 مايو/ أيار الماضي.

طارق، وهو أب لـ6 أولاد، قال في حديث للأناضول، إنه عمل في مجال الكهرباء، وتقاعد من وظيفته في 2017.

وأضاف أنه خطط لزيارة العديد من البلدان عبر دراجته الهوائية، وكانت تركيا أولى محطاته في هذا الخصوص.

ولفت طارق، إلى أنه تأثر كثيرا بالمناظر الطبيعية وجمال المناطق التي مرّ بها خلال انتقاله إلى سينوب، وخاصة منطقة البحر الأسود.

وبيّن أنه يرغب فب اختتام جولته في تركيا بزيارة إسطنبول.

واعتبر أن تركيا هي الأجمل من بين البلدان التي خطط لزيارتها في إطار رحلته.

وقال طارق، في هذا الخصوص: "حتى الآن أرى أني اتخذت القرار الأفضل. الناس هنا طيبون جدًا، يتحدثون معي ويضيّفونني الطعام والشاي".

وتابع: "علمت بأن تركيا فيها مناطق كثيرة تستحق الزيارة. بالفعل هي بلد يشبه الجنة".