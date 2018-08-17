إسطنبول.. رجال أعمال ومستثمرين عرب يطلقون حملة " إدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية"

برعاية مجلس المصدرين الأتراك، ومؤسسة الهلال الاحمر التركي عقد مؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين العرب في تركيا، للدعوة إلى التحرك والتعاون في دعم الاقتصاد التركي.

وشارك في المؤتمر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب من اليمن ومصر وسوريا والجزائر والسودان وفلسطين ودول الخليج.



وتم خلال المؤتمر إطلاق حملة " إدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية".

كما تركزت اعمال المؤتمر على بحث سبل دعم الاقتصاد التركي عبر حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقانونية، ودور رجال الاعمال والمستثمرين العرب في الدورة الاقتصادية ودعم الليرة التركية، وقد خلص المؤتمر الى جملة من التوصيات توجه فيها المجتمعون الى رجال الاعمال والمستثمرين والفعاليات التجارية العربية جاء فيها :

- ضرورة الاتصال والتواصل الدائم والتعاون مع رجال الاعمال الأتراك بهدف رسم خطوات عملية متوافقة مع احتياجات الشعب التركي

- دعم مبادرات الحكومة التركية التي تهدف لتخفيض الديون الخارجية والتعاون مع الحكومة التركية في السياسات طويلة الامد.

- دعوة لمؤتمر عام تحت عنوان "ملتقى رجال الأعمال العرب في تركيا" بهدف حشد جهود الجمعيات والمنظمات التجارية العربية.