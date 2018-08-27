ضبط أكثر من 183 مهاجراً غير قانوني في بحر إيجة

تمكنت قوات خفر السواحل التركي، من ضبط 183 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم التسلل إلى اليونان ليلة الأحد - الاثنين، في ولاية إزمير.

وكان عناصر من خفر السواحل رصدت موقع 3 قوارب مطاطية قبالة خليج "مرسين لي" على مياه بحر إيجه في ولاية إزمير.

فقامت قوات خفر السواحل بضبط القوارب الثلاث، 139 مهاجرا غير نظامي يحملون جنسيات إفريقيا الوسطى والكونغو والسنغال، والعراق وفلسطين وسوريا، ودول أخرى.

وفي السياق نفسه، رصد خفر السواحل التركي قاربا مطاطيا آخر قبالة شاطئ جزيرة "آلو" بإزمير.

وأكدت المصادر أن قوات خفر السواحل ضبطت 44 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون التسلل إلى اليونان.

وأضافت أنه بين المهاجرين 21 سوريًا و10 فلسطينيين، و13 عراقيًا، نقلوا إلى مديرية الهجرة بولاية إزمير.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضا مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وتقوم تركيا، بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا؛ فتُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات بتركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.