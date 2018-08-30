ضبط حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين في شمال غرب تركيا

تمكنت قوات الدرك التركية، اليوم الخميس، من ضبط أكثر من 30 مهاجرًا في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد كانوا يحاولون العبور إلى الجانب اليوناني.

وقالت مصادر في قيادة الدرك في أدرنة، إن "عناصر من الدرك أوقفت حافلة بقضاء مريج بولاية أدرنة، بعد أن ارتابت من أمرها".

وأضافت أن قوات الدرك تحققت من هويات الأشخاص في الحافلة، وتبيّن أنهم مهاجرون غير نظاميين، يسعون للتسلل إلى خارج تركيا، بطريقة غير قانونية.

وأوضحت أن المهاجرين وعددهم 33 يحملون جنسيتي باكستان ونيبال، نقلوا إلى مديرية هجرة أدرنة.

وأكدت أن قوات الأمن، أوقفت مشتبهين بتهمة تهريب البشر.