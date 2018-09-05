50 ألف لاجئ سوري لم يعودوا إلى تركيا بعد إجازة عيد الفطر

قال وكيل مدير إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، عبد الله أياز، إن 50 ألف سوري ممن ذهبوا إلى بلادهم في إجازة عيد الفطر، لم يعودوا إلى تركيا طواعية، متوقعا أن يكون العدد أعلى بالنسبة للذاهبين في إجازة عيد الأضحى.

وأكّد أياز توجه 153 ألف و258 سوري من تركيا إلى بلادهم في إجازة عيد الفطر الماضي، وأن 50 ألفا منهم فضلوا البقاء هناك طواعية.

وأشار إلى استمرار عودة السوريين الذين ذهبوا إلى بلادهم في إجازة عيد الأضحى.

وتابع المسؤول التركي: "نعتقد أن عدد السوريين الذين سيبقون في بلادهم سيكون عاليًا هذه المرة".

وبيّن أن عدد السوريين الذين لم يعودوا إلى تركيا في عيدي الفطر والأضحى لعام 2017، كان أكثر من 40 ألفا.

وأضاف: "عدد السوريين الذين غادروا إلى بلادهم بلغ 252 ألف شخص، بفضل عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون".

وشدّد على أن "درع الفرات" و"غصن الزيتون" تعكسان النجاح الإداري والعسكري لتركيا.