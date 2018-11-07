تركيا.. ضبط مهاجرين غير نظاميين في حافلة وإنقاذ آخرين من الغرق

ضبطت قوات الأمن التركي، 32 مهاجرًا غير نظامي وهم يحاولون العبور من ولاية إزمير، غربي البلاد، إلى اليونان بطرق غير قانونية، الثلاثاء.

وأفاد مراسل الأناضول أن فرق الجندرمة أوقفت حافلة صغيرة بمنطقة في قضاء أورلا، غربي إزمير، وفيها 32 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 10 نساء و16 طفلًا؛ معظمهم أفغان.

ومن المنتظر أن تسلم فرق الدرك المهاجرين غير النظاميين إلى دائرة الهجرة في الولاية، عقب إتمام إجراءات أمنية.

وفي سياق متصل، غرق قارب في منطقة "قيز كولاسي" في ولاية مرسين (جنوب)، وعلى متنه مهاجرون غير نظاميين.

وانتقلت فرق خفر السواحل إلى المنطقة، إثر تلقي بلاغ من صيادي سمك؛ وتم إنقاذ 11 شخصًا من الغرق.

ولم يتسن للأناضول، حتى الساعة (21:30 ت.غ)، معرفة مجموع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا على متن القارب، أو جنسياتهم.