ضبط أكثر من 400 مهاجر غير نظامي في شمال غرب تركيا

مع استمرار تدفق المهاجرين نحو أوروبا، ضبطت قوات الدرك، اليوم الأربعاء، المئات منهم ممن كانوا يسعون بطريقة غير قانونية مغادرة البلاد في ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان.

وبحسب مصادر أمنية، فإن قوات الدرك وخلال قيامها بأعمالها الدورية ضبطت بريف الولاية 481 مهاجرا كانوا يستعدون للعبور إلى خارج تركيا بصورة غير قانونية.

وأشار مراسل الأناضول، إلى أنّ المهاجرين يحملون جنسيات إريتريا، وأفغانستان، وفلسطين، ومصر، وبنغلاديشن ونيجيريا، والجزائر، وليبيا.

ونقلت قوات الدرك المهاجرين إلى إدارة الهجرة في الولاية (غرب)، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.