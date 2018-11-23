بعد علاج لعام ونصف في تركيا.. لم شمل فتاة سورية بأسرتها في معبر حدودي

غمرت دموع الفرحة فتاة سورية خضعت للعلاج في تركيا طوال عام ونصف العام، لحظة لقائها من جديد بأسرتها بعد تماثلها للشفاء.

وكانت الفتاة (أ.ه.ي) تعرضت لإصابات خطيرة إثر انفجار قنبلة قرب منزلها بمحافظة إدلب السورية، نقلت على إثرها بمفردها إلى تركيا لتلقي العلاج.

وخلال عام ونصف العام، خضعت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما إلى عمليات عديدة في مشفى بولاية مرسين التركية.

وبعد تماثلها للشفاء، طلبت الفتاة من المسؤولين الأتراك مساعدتها في لقاء أهلها والعودة إلى بلدها من جديد.

ونجح مسؤولو جمعية الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع الوزارات المعنية في إحضار أسرة الفتاة إلى معبر يايلاداغي (كسب) الحدودي مع سوريا، حيث تم اللقاء بعد فراق دام عام ونصف العام.

وقبل عودتها إلى بلدها، تقدمت الفتاة بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساعدها ووقف إلى جانبها في الظروف الصعبة التي مرت بها.