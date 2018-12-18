السلطات التركية تضبط عشرات المهاجرين غير النظاميين في بحر إيجة

أوقفت السلطات التركية المختصة، أمس، عشرات المهاجرين غير النظاميين في ولايتي آيدين وإزمي، كانوا يستعدون للعبور إلى الجزر اليونانية بشكل غير قانوني.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر أمنية أن فرق خفر السواحل في بلدتي أورلا وديكيلي، التابعتين لولاية إزمير، أوقفت 101 مهاجرًا غير نظامي، كانوا في قوارب مطاطية ببحر إيجه وهم في طريقهم للجزر اليونانية.

ووفق ذات المصادر جاء توقيف هذا العدد في 3 حملات مختلفة، حيث تم توقيف 36 أفغاني، و25 من إفريقيا الوسطى، و9 سودانيين، و6 صوماليين، و6 من توغو، و5 فلسطينيين، وإيرانيين اثنين، وسنغاليين اثنين، وارترين اثنين، و سوري، وشخص من الكونغو الديمقراطية.

وفي ولاية آيدين تمكنت فرق خفر السواحل من ضبط 83 مهاجرًا، 48 أفغانيًا، و35 فلسطينيًا في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل بلدتي ديديم وكوش آضه سي التابعتين للولاية.

وعقب توقيع الكشف الطبي على الموقوفين تم تسليمهم لإدارة الهجرة بالولايتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال وزير الداخلية، سليمان صويلو، إن السلطات الأمنية التركية ضبطت منذ بداية العام الحالي، 251 ألفا و794 مهاجرا غير نظامي، و5 آلاف و522 مهربا للبشر، فيما قامت بترحيل 53 ألفا و860 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم.