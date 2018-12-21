أخيرا.. الاتحاد الأوروبي يحول 400 مليون يورو للمساهمة في تعليم اللاجئين السوريين

صادق الاتحاد الأوروبي على تحويل 400 مليون يورو لتمويل حزمة مساعدات للاجئين السوريين في تركيا، وهي تشكل جزءاً من اتفاق 3+3 مليار يورو حول الهجرة.

والدفعة الجديدة هي الأولى من حزمة مساعدات بمبلغ 3 مليار يورو التي تشكل بدورها القسم الثاني من اتفاق عام بقيمة 6 مليار يورو تم التوصل إليها في مارس/آذار 2016.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي موجه لتركيا، سيتم تحويل الـ400 مليون يورو مباشرة على حساب وزارة التعليم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

كما تم التوقيع أمس في أنقرة على مذكرة تعاون بين رئيس الوفد الأوروبي إلى تركيا، كريستيان بيرغر، ونائب وزير التعليم التركي، رخاء دنميش.

وقال برغر خلال الاجتماع إنهم مستمرون في بذل الجهود لمساعدة اللاجئين السوريين وأن الأولوية لتعليم الأطفال اللاجئين.

واشاد بنوعية ما تقدمه وزارة التعليم التركية من خدمات لما يقارب 600.000 طفل سوري في عموم البلاد.

وإضافة إلى الـ400 مليون يورو، سيتم منح 100 مليون يورو أخرى لدعم البنى التحتية للمدارس.

يشار أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع حزمة من 3 مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، وذلك خلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وخلال القمة الثانية التي انعقدت في 18 مارس/آذار 2016، تقرر تقديم حزمة إضافية من 3 مليارات يورو حتى نهاية 2018، في حال انتهاء الحزمة الأولى.

كما تقرر إنفاق الحزمتين المذكورتين في تنفيذ مشاريع لتلبية احتياجات السوريين في تركيا، من صحة وتعليم وبنى تحتية وغذاء واحتياجات أخرى.

وقد أكدت تركيا مرارا أن المساعدات المالية تلك لا يتم صرفها بالسرعة الكافية.