تركيا تنفق 48 مليار دولار على قطاع التعليم في عام 2017

ارتفع إجمالي الإنفاق التركي على التعليم بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 48.3 مليار دولار في عام 2017، وفقاً للمعهد التركي للإحصاء.

وكان الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض إلى 5.7 في المئة في عام 2017 بعد أن وصل إلى 6.2 في المئة في عام 2016، وفقا لبيانات المعهد ذاته.

وفي عام 2017، كانت الحكومة التركية تتحمل 74.5 في المائة من النفقات في حين كانت المؤسسات التعليمية الأهلية والخاصة تتحمل 19 في المائة المتبقية.

وقد شكل التعليم العالي 31 في المائة (10.3 مليار دولار) من إجمالي نفقات التعليم الحكومي، في حين بلغت نسبة نفقات التعليم الثانوي 26 في المائة (8.7 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، غطّت المؤسسات التعليمية الخاصة نسبة 45.3 في المائة (4.4 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق على التعليم الثانوي و27.1 في المائة (2.66 مليار دولار) للتعليم العالي.

هذا وقد سجّل التعليم الثانوي أعلى زيادة في نفقات التعليم بنسبة 20.6 في المائة.

جدير بالذكر أن متوسط نفقات التعليم لكل طالب في البلاد قد بلغت 2.220 دولار، بزيادة 8.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.

أما المستوى الأعلى من الإنفاق بالنسبة للطالب الواحد فكان في المرحلة الجامعية حيث قُدِّرت تكاليف التعليم العالي بمبلغ 7367 دولارًا للطالب عام 2017.

ويتمتع التلاميذ في تركيا على مدى 12 عامًا بالتعليم المجاني في مرحلة ما قبل الجامعة.

على صعيد آخر، تم في العام 2018 فقط، تسليم حوالي 140 مليون كتاب مدرسي مجاني مع مطلع العام الدراسي في شهر أيلول المنصرم.

كما توفر الجامعات الحكومية التركية كافة الخدمات التعليمية مجاناً باستثناء التعليم المسائي الذي يكون عادة مدفوع الرسوم بما يتناسب مع الاختصاصات التعليمية المتاحة فيه.