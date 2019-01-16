"بيت الشوكولا" سيدة سورية تحقق حلمها في تركيا

حققت سيدة سورية حلم طفولتها بفتح متجر للشوكولاتة في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، بعد أن اضطرت للرحيل عن بلدها الأم فراراً من الحرب الأهلية الوحشية المستمرة.

لجأت لبنى حللي إلى تركيا مع ابنتيها عام 2015 قادمة من حلب بعد أن قبض على زوجها، الذي كان ضابطا في الجيش السوري من قبل نظام الأسد.

وقالت إنهم لم يغادروا بلادهم على الفور عندما بدأت الاشتباكات وانتظروا انتهاء الحرب ، لكن "في عام 2015

وتحدثت حللي للأناضول عن وصولهم إلى غازي عنتاب وصعوبة أن تبدأ حياة جديدة في بلد جديد وطيف قامت بتحضير وجبات الطعام في المنزل للجمعيات والمنظمات غير الحكومية لكسب لقمة العيش قبل أن تقرر افتتاح متجرها الخاص.

وعن افتتاح مقهى "شيكولاتا إيفي" (بيت الشوكولا)، قالت حللي إنها أرادت أن تخرج بأفكار مختلفة ومبتكرة في مجال تتقنه منذ الطفولة.

وقالت "أردت أن أصنع شيئا لم يتم إنجازه بعد. فبدأت بتقديم الكباب بالشوكولاتة ومنتجات الأطعمة السريعة المصنوعة من الشوكولاته والفطائر وسوشي الفواكه والآيس كريم المقلية. وشاورما الشوكولا".

وأكدت حللي أن أطباقها تلاقي قبولا كبيراً لدى الناس.