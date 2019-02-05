قضية عروبة بركات.. تأكيد حكم المؤبد مرتين على القاتل

أيدت محكمة في إسطنبول عقدت أمس الحكم الصادر بحق قاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها الصحفية.

فقد رفضت دائرة الجزاء الأولى في محكمة الجنايات في إسطنبول طلب استئناف المدعى عليه، الذي حكمت عليه محكمة جنايات الأناضول العليا الخامسة بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة أنها لم تجد أي سبب لمعارضة قرار محكمة الأناضول الخامسة وأن الدفاع لم يقدم أدلة كافية لتبرير تخفيف الحكم، وعليه تم تثبيت الحكم بالمؤبد مرتين على المدان.

وأرسل الملف إلى المحكمة العليا للنظر فيه.

وفي أيلول 2017، اغتال مجهولون الناشطة الحقوقية السورية والمعارضة للنظام السوري الدكتورة عروبة بركات وابنتها الصحفية حلا، في إسطنبول.

وقالت مصادر في الشرطة التركية، حينها، إنه تم العثور على الصحفية السورية الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات مقتولتين في منزلهما بمنطقة إسكودار، على الطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأظهرت التحقيقات الأمنية الأولية أن جريمة القتل تمت باستخدام سكين، واستعمل القاتل مساحيق الغسيل لإخفاء رائحة جثتيهما.

ونهاية سبتمبر 2017، أوقفت قوات الأمن التركية في ولاية بورصا، المدعو "أحمد بركات" للاشتباه بضلوعه في الجريمة، وأثناء التحقيقات تبين أن المشتبه فيه هو حفيد عم الضحية.